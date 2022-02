Sosnowiec: Ola, uczennica CKZiU, ma nadzieję, że będzie zdrowsza. Pomoże jej kosztowna operacja w USA. Trwa akcja pomocowa i zbiórka

Kyfoskolioza to choroba polegająca na skomplikowanym skrzywieniu kręgosłupa na wysokości klatki piersiowej. Zniekształcenie to powoduje ucisk na narządy wewnętrzne, ogranicza przestrzeń do ich naturalnego rozwoju i funkcjonowania. Jest to przyczyną szeregu dolegliwości, na które cierpi nasza uczennica. W szczególności nie może normalnie oddychać – musi spać pod respiratorem, cierpi dolegliwości bólowe i inne. Porusza się na wózku inwalidzkim, wiele zwykłych czynności jest dla niej niemożliwe do wykonania. Pomimo tak trudnej sytuacji Ola, jej rodzina i bliscy nie poddają się. Walczą o życie, zdrowie i normalne funkcjonowanie.

- Uczę Olę filozofii. Pomimo oczywistych przeciwności losu Ola jest dziewczynką optymistyczną, o pozytywnym nastawieniu do świata i życia. Jest pełna pasji i otwartości. Jest otwarta na poglądy filozoficzne, nowe myśli, po prostu otwarta na świat - mówi Dominik Kowalski, nauczyciel filozofii.