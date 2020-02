Sosnowiec: miasto wspomaga mieszkańców. Dzięki in vitro siedem par doczeka się dzieci

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2017-2020” w 2019 roku 32 pary skorzystały z możliwości zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W czterech klinikach pary z udokumentowaną pełną diagnostyką przyczyn niepłodności, uniemożliwiającą naturalną koncepcję bądź po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego otrzymały kompleksową pomoc medyczną. Każda para objęta programem uzyskała dofinansowanie do 5 tysięcy złotych.

W wyniku przeprowadzonych procedur zapłodnienia pozaustrojowego udało się odnotować siedem ciąż, w tym dwie ciąże mnogie. Za kilka miesięcy powitamy na świecie nowych mieszkańców Sosnowca.

W programie uczestniczyły pary spełniające poniższe kryteria:

• Wiek kobiety mieścił się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

• Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;