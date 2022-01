Sosnowiec kupi nowe "inteligentne" hybrydy dla komunikacji miejskiej. Autobusy po centrum miasta będą jeździły tylko w trybie elektrycznym Anna Dziedzic

Na zdjęciu kupione wcześniej przez miasto autobusy z silnikami Diesla, spełniającymi rygorystyczną normę Euro 6. Nowe hybrydy, będą również w kolorze żółtym Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE UM Sosnowiec Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Tak "inteligentnych" autobusów jeszcze w Sosnowcu nie było. Same przełączą się na tryb elektryczny, gdy wjadą do centrum miasta. Sosnowiec przymierza się do rozstrzygnięcia przetargu na zakup autobusów hybrydowych. Będą to hybrydy typu plug-in. To oznacza, jak zapowiadają władze PKM-u, że po mieście auta będą jeździć tylko na napędzie elektrycznym. Niewykluczone, że nowe pojazdy dotrą do miasta jeszcze pod koniec tego roku.