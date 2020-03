Sosnowiec: Kryta pływalni przy ul. Żeromskiego przejdzie przemianę. Umowa już podpisana. Co się zmieni?

zobacz galerię (5 zdjęć) Umowa na remont pływalni w Sosnowcu już podpisana. Na zdjęciu od lewej stoją Jerzy Górak (dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), Arkadiusz Chęciński (prezydent Sosnowca), Damian Świącik (prezes firmy Częstobud Częstochowa) oraz Jeremiasz Świerzawski (zastępca prezydenta Sosnowca). Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuń palcem, kliknij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE UM Sosnowiec zobacz galerię (5 zdjęć)

Pływalnia przy ul. Żeromskiego zmieni się nie do poznania. Już wkrótce ruszy przebudowa obiektu. To dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają aktywny tryb życia. W budynku nie tylko powiększy się basen, ale powstaną też m.in. siłownia i sauny. Będzie to obiekt na miarę XXI wieku.