Sosnowiec: Koronawirus w Amazonie. Są kolejni chorzy. Firma zaprasza do pracy zwolnionych z innych branż

W centrum e-commerce Amazon w Sosnowcu u kolejnych osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Nasz Czytelnik poinformował nas o tym w liście do redakcji. Pracowników poinformowano o tym w kantynie. To już trzeci pracownik Amazon z Covid -19. Firma twierdzi, że wspiera wszystkich na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie wdraża dodatkowe zabezpieczenia na przykład w kantynie. Zaprasza też do pracy u siebie tych, którzy stracili zatrudnienie w innych branżach z powodu epidemii. – Chętnie powitamy u siebie ludzi z branży gastronomicznej czy hotelarskiej – deklarują przedstawiciele firmy.

Koronawrus w Amazon Sosnowiec Jeden z pracowników twierdzi, że w sosnowieckim centrum Amazon pojawiły się dwa kolejne przypadki pracowników którzy zachorowali na Covid-19. Kolejni pracownicy z Covid-19 - Są dwa nowe przypadki w moim magazynie Amazon w Sosnowcu. W sumie to już trzy. Przed chwilą poinformowali nas o tym w kantynie. Te osoby były ostatnio w pracy 9 kwietnia – napisał do nas w czwartek 16 kwietnia, pracownik sosnowieckiego magazynu firmy Amazon.

Sprawdziliśmy. Przedstawiciele Amazonu nie zaprzeczyli, choć ich odpowiedź na nasze pytania, dotyczące kolejnych chorych pracowników była bardzo zdawkowa.

W otrzymanym od Biura Prasowego Amazon oświadczeniu czytamy, że firma jest świadoma zagrożeń i reaguje na nie najlepiej, jak to możliwe. - Wspieramy naszych pracowników, którzy zostali poddani leczeniu. Od tygodnia nie byli obecni w pracy. Ściśle przestrzegamy wytycznych władz sanitarnych i ekspertów medycznych oraz podejmujemy wiele działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w Amazon - piszą pracownicy Biura Prasowego Amazon.

-Od kiedy pojawiło się w Polsce zagrożenie epidemiczne, ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i proaktywnie reagujemy na zaistniałą sytuację. Zapewniamy obsługę klientów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo współpracowników i przestrzegając wszystkich wytycznych lokalnych instytucji, które dotyczą funkcjonowania naszych obiektów – piszą przedstawiciele firmy Amazon.

Były kontrole sanepidu Firma zaznacza, że jej przygotowanie do nowej sytuacji epidemiologicznej było już kontrolowane.

- Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach, w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – argumentuje Amazon.

Jak Amazon radzi sobie z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa? Firma podaje przykładowe działania, które podjęto w jej magazynach w trosce o pracowników w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym. Jest to m.in. zwiększenie częstotliwości i intensywności sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane, poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa.

Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60 procent. Na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym, a wszystkich pracowników zobowiązano do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują. Dodatkowo zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji i przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów. Zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy (rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach. Przeorganizowano również łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp i

tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie.

Przygotowano też proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji. Wszystkie rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum. Rozpoczęto też proces mierzenia temperatury ciała przy pomocy kamer termowizyjnych u wszystkich osób wchodzących do budynku i rozpoczęto udostępnianie pracownikom maseczek ochronnych.

Firma nie ukrywa, że niedogodności i obostrzenia prawne związane z epidemia znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie firmy. Jednak jej kadra robi wszystko, by w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi, aby utrzymać ciągłość dostaw do klientów najbardziej dotkniętych zaistniałą sytuacją, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom.

- Wielu z naszych klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów. Chcemy mieć pewność, że będziemy dysponować odpowiednimi zasobami, aby móc zaspokoić ich potrzeby. W chwili obecnej pierwszeństwo dajemy przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne dla naszych klientów. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej – czytamy w komunikacie przysłanym nam przez Biuro Prasowe firmy. Amazon zaprasza do siebie zwolnionych z innych firm Firma ma tez ofertę dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie stracili zatrudnienie. Proponuje im rozpoczęcie pracy w Amazon, do czasu aż sytuacja w ich macierzystych firmach się nie unormuje.

- Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi Amazon w tym trudnym czasie, rekrutujemy ponad 2 000 pracowników – zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin – w naszych centrach logistycznych w całej Polsce - twierdzi Amazon.

-Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji ekonomicznej wiele osób zostało pozbawionych pracy w sektorze gastronomicznym, turystycznym czy hotelarskim. Chętnie powitamy ich w naszym zespole. Nowe osoby mogą pracować w Amazon, dopóki sytuacja się nie unormuje, a ich poprzedni pracodawca będzie w stanie ponownie ich zatrudnić – deklarują przedstawiciele Amazon.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa