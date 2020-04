Sosnowiec: Hala widowiskowa w MDK Kazimierz przejdzie przemianę. W dzielnicy powstanie także nowoczesne targowisko

Pływalnia w Sosnowcu przejdzie przemianę [ZDJĘCIA]

Pływalnia przy ul. Żeromskiego zmieni się nie do poznania. Już wkrótce ruszy przebudowa obiektu. To dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają aktywny tryb życia. W budynku nie tylko powiększy się basen, ale powstaną też m.in. siłownia i sauny. Będzie to obiekt na miarę XXI wiek...