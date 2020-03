Sosnowiec: Czy w Parku Kuronia widać już oznaki wiosny? Sosnowiczanie odwiedzali w niedzielę minizoo. Zobaczcie zdjęcia

Wiosna w Parku Kuronia

Niedziela była idealnym dniem na spacer. Popołudniem nie było zbyt zimno, a słońce świeciło aż do jego zachodu. Wszyscy apelują, by pozostać w domu, wtedy jest najbezpieczniej i nie będziemy mogli złapać koronawirusa oraz zarażać nim w przypadku zakażenia.

Wybraliśmy się do Parku Kuronia w Sosnowcu sprawdzić, czy widać już pierwsze oznaki wiosny, a także czy sosnowiczanie zostali w domu. Pierwszym zaskoczeniem był parking, na którym było dużo samochodów.

Podczas spaceru po parku co jakiś czas można było spotkać ludzi, ale nie było ich zbyt wielu. Przyjechały tutaj głównie rodziny z małymi dziećmi, a z racji tego, że darmowe minizoo to dla maluchów (i nie tylko) wielka atrakcja. Można było również natrafić na rowerzystów oraz osoby, które szły z kijkami do nordic walkingu. Niektórzy łowili tutaj ryby.