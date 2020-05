Sosnowiec chce powoli wrócić do normalności. Co i kiedy zostanie otwarte w mieście?

Sosnowiec stopniowo wraca do normalności. Co się zmieni?

Sosnowiec cały czas dba o to, by jak najmniej mieszkańców zaraziło się koronawirusem. Po mieście jeżdżę dwa wymazobusy, a także badania wykonuje jedno z laboratoriów mieszczące się w Sosnowcu. Do 5 maja w Sosnowcu wykryto 95 osób, które mają koronawirusa. Cztery ostatnie osoby były już na kwarantannie z podejrzeniem o zakażeniu.

Miasto przeprowadziło także badania w Domu Pomocy Społecznej. Wyniki wykazały, że wszyscy są tam zdrowi.

Miasto powoli wraca do normalności, co możliwe jest dzięki kolejnym rządowym rozporządzeniom. Jednak jak podkreśla prezydent i urzędnicy, wszystko robione jest na spokojnie, po odpowiednim sprawdzeniu warunków i przygotowaniach. Dzięki temu już niedługo Sosnowiec niedługo będzie chociaż częściowo odmrożony.

Znów zaparkujemy przy parkach w Sosnowcu

Parkingi przy miejscach rekreacyjnych zostały zamknięte 20 marca. Od 4 maja większość z nich została już otwarta.