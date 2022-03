Sosnowiec: ceviche z tuńczyka oraz halibut konfiturowany w maśle dały im zwycięstwo w konkursie kulinarnym

„Uczniowskie Inspiracje Kulinarne” jest największym w województwie śląskim konkursem kulinarnym, adresowanym do uczniów techników i branżowych szkół zawodowych uczących w zawodach gastronomicznych. Konkurs jest nie tylko okazją do rywalizacji na polu kulinarnym, czy rozwoju zainteresowań gastronomicznych. Pozwala również na wyłonienie młodych talentów kulinarnych i otwiera ścieżkę do kariery w wyczynowym przygotowaniu potraw.

W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły, reprezentujące daną szkołę gastronomiczną. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dania głównego i przystawki dla trzech osób. W tej edycji hasłem przewodnim konkursu była “ryba w roli głównej”. W tym roku rywalizowało 14 uczestników – 7 dwuosobowych zespołów, reprezentujących siedem szkół z całego województwa śląskiego.

Konkurs odbył się stacjonarnie. Wszystkie prace zostały wykonane w pracowniach gastronomicznych na drugim piętrze budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.