Sosnowiec: Będzie nowy buspas na Zagórzu. Dzięki niemu ma poprawić się bezpieczeństwo pieszych i kierowców

W Sosnowcu powstaje nowy buspas

Drogi w Sosnowcu wzbogacą się o nowy buspas. Pojawi się on w dzielnicy Zagórzy na ulicach Braci Mieroszewskich oraz 11 listopada. To tutaj często dochodzi do wypadków, a kierowcy często przekraczają prędkość.

Statystyki pokazują prawdę o bezpieczeństwie na ulicach Braci Mieroszewskich oraz 11 listopada. W 2018 oraz 2019 roku doszło tutaj do 34 wypadków. Aż 35 osób zostało rannych, a 12 potrąconych. A to tylko te poważniejsze zdarzenia, nie uwzględniając kolizji, których również było w tych miejscach sporo.

Zagórze jest najludniejszą dzielnicą Sosnowca, a codziennie przejeżdżają tędy setki kierowców. Droga jest długa, prosta i dwupasmowa, przez co kierowcy często przekraczają dozwolone 50 km/h, a co gorsza, wyprzedzają na przejściach dla pieszych.

- Próbowaliśmy na różne sposoby ograniczać tę prędkość. Wzmożone kontrole prowadzone przez policje dawały tylko efekt czasowy. Dlatego idąc tropem ulicy 3 Maja w centrum miasta zdecydowaliśmy się na poważne kroki - mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.