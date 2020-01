Sosnowiec: 4 osoby pod nadzorem. Koronawirus - co można, czego unikać? ZDJĘCIA

- Sytuacja zmienia się bardzo szybko, jeszcze wczoraj mówiło się o około 8 tysiącach osób zarażonych w Chinach koronawirusem, a dziś już ta liczba przekroczyła 10 tysięcy. Wczoraj ofiar śmiertelnych było 170, w tej chwili mówi się już o 213. Świadczy to o dużej dynamice wzrostu zarażenia koronawirusem, które spowodowało, że wczoraj wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego, co oznacza, że przyjęła ostrą definicję sytuacji – mówi Zbigniew Cebo.

- To temat wymagający naszej dużej uwagi i roztropności, bowiem sytuacja jest dynamiczna i na bieżąco trzeba ją monitorować. Ważna jest przede wszystkim prewencja zdrowotna, ważne by wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, czy wszystko jest z naszym zdrowiem w porządku, a mamy podejrzenie, że mogliśmy mieć kontakt z kimś, kto przebywał na terenach objętych wirusem. Równie ważna jest dbałość o higienę oraz prawidłowe mycie rąk – podkreśliła senator Joanna Sekuła.

- System nie jest jeszcze doskonały i wymaga poprawek. W Sosnowcu mamy dziś cztery osoby, które są objęte nadzorem biernym. Zgłosiły one, że wracały samolotem z Dubaju do Katowic z pasażerką, która wróciła z Chin i nie czuła się najlepiej. To kobieta 41-letnia, 42-letni mężczyzna oraz 19-letni syn tego małżeństwa oraz 11-letnia córka. Ta rodzina objęta jest nadzorem biernym. Polega on na tym, że dwa razy w ciągu dnia dzwonimy do tych osób, one mierzą sobie temperaturę ciała i informują nas, czy mają jakieś niepokojące objawy. Jest to nadzór telefoniczny, 14-dniowy. Na razie nie ma u nich żadnych objawów, które wskazywałyby na rozwój koronawirusa – tłumaczy powiatowy inspektor sanitarny w Sosnowcu. - Przypadkowo dowiedziałem się natomiast, że wczoraj do Sosnowca wrócił młody człowiek, który przyleciał z Szanghaju, jest pracownikiem dużej amerykańskiej korporacji, która ma tam siedzibę. Amerykanie ewakuowali swoich pracowników, zamknęli przedstawicielstwo. Tyle tylko, że akurat jego ta informacja zastała w Moskwie, kiedy był w podróży służbowej. I wrócił z Moskwy do Sosnowca, ale nie zostaliśmy poinformowani o tym przypadku przez służby graniczne. Dziś będziemy to weryfikować, dlaczego służba graniczna na Okęciu nas o tym poinformowała, bo człowiek był w tym tygodniu w Szanghaju. A miasto to zaliczane jest przez WHO do strefy zagrożenia – dodaje.

Dlatego każda osoba przybywająca do Polski z rejonu zagrożonego koronawirusem otrzymuje kartę lokalizacji pasażera, która pokazuje dokładnie, skąd pasażer wraca do Polski, jest numer siedzenia, numer lotu, numer kontaktowy do tej osoby. Bo jeżeli jest osoba zagrożona, trzeba wiedzieć, gdzie ta osoba siedziała, szczególnie jeśli chodzi o podróże z Chin.

Jak podkreśla Zbigniew Cebo mamy obecnie połowę szczytu sezonu grypowego, który w Sosnowcu przebiega wyjątkowo łagodnie. Od początku roku zarejestrowane zostały tu 92 przypadki grypy, podczas gdy w Chorzowie czy Bytomiu liczba ta sięga około 2 tysięcy. Przoduje tu województwo mazowickie, wielkopolskie i pomorskie.

- Jeżeli ktoś poczuje więc wysoką temperaturę, dreszcze, to nie oznacza, że ma zgłaszać się od razu do szpitala zakaźnego, podejrzewając koronawirusa. Te osoby powinny zgłosić się do lekarza rodzinnego, który powinien dokonać dalszej selekcji, co do dalszego postępowania. Choć nie mamy w Zagłębiu szpitala zakaźnego, ani żadnego oddziału zakaźnego, to mamy na terenie województwa śląskiego przygotowane 203 łóżka na wypadek sytuacji, kiedy musimy szybko reagować w stosunku do osób podejrzanych o zarażenie, np. koronawirusem – mówi Zbigniew Cebo.

Ważne jest dziś to, by utrzymywać odpowiednią higienę mycia rąk. Taka czynność powinna być dokładna i trwać co najmniej 30 sekund.