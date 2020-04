Sosnowiczanie wybrali się na spacer na Górkę Środulską. Mieszkańcy Sosnowca skorzystali z poluzowanych przez rząd obostrzeń

20 kwietnia wprowadzono pierwsze poluzowania do obowiązujących obostrzeń w Polsce związanych z pandemią koronawirusa. Wśród nich było coś, na co Polacy licznie czekali. Udało się otworzyć lasy i parki w naszych miastach.

W poniedziałek, 20 kwietnia, pogoda dopisała, było ciepło i przyjemnie, co zachęcało do wyjścia na spacer lub rekreacji, szczególnie, że nie wiał mocny wiatr. Choć rząd zaleca, by korzystać z parków i lasów kierując się zdrowym rozsądkiem, to mogliśmy spotkać już tam dzieci, które grały w piłkę. Pamiętajmy, że cały czas obowiązują nas maseczki - a ten nakaz sosnowiczanie dobrze przestrzegają.

Ponadto spacerując po Górce Środulskiej mogliśmy już zobaczyć wiosnę, która niesamowicie rozkwita - to nie tylko pięknie śpiewające ptaki, ale również kolorowe drzewa, które kwitną dookoła. Choć mogą być przeszkodą dla wielu alergików, są przepiękne i warto je podziwiać, jeśli nie osobiście, to chociażby na naszych zdjęciach.