Śmiertelny wypadek w Sosnowcu Zagórzu. Auto przejechało kobietę na chodniku. Kierowca mógł zasłabnąć za kierownicą

Wypadek śmiertelny w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności na miejscu tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek 31 stycznia godzinie 9 na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich i Blachnickiego w Sosnowcu-Zagórzu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 31 stycznia po godzinie 9 na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich i Blachnickiego. Jadący osobową skodą 64-letni mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad pojazdem. Jego auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, uderzając w elementy infrastruktury drogowej. Barierki oraz miejsca do parkowania rowerów. Auto wjechało na przejście dla pieszych i chodnik, by ostatecznie zatrzymać się uderzając w słup sygnalizacji świetlnej.

Potrącona przez samochód 74-letnia kobieta, pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, niestety zmarła. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują wszystkie czynności na miejscu zdarzenia. Uczestniczy w nich również biegły z zakresu ruchu drogowego.

- Kierowca został przetransportowany do szpitala. Zbieramy informacje od świadków, tak by zgromadzony materiał pozwolił odtworzyć dokładnie przebieg całego tragicznego zdarzenia – mówi podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowa KMP w Sosnowcu.