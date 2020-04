Słoneczny czwartek w Sosnowcu. Stawiki świeciły praktycznie pustkami. Mieszkańcy zostają w domu mimo dobrej pogody

Za nami słoneczny czwartek. W Sosnowcu było naprawdę pięknie, ciepło i przyjemnie. Niestety w związku z pandemią koronawirusa nie powinniśmy wybierać się na spacer, choć pogoda była do tego idealna. Wybraliśmy się na Stawiki w Sosnowcu, by sprawdzić, czy mieszkańcy podporządkowują się do zaleceń. Na Stawikach było naprawdę pięknie. Zobaczcie zdjęcia, wybierzcie się z nami na wirtualny spacer.

Słoneczne Stawiki w Sosnowcu wiosną. Przez koronawirusa było tu pusto W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Na zewnątrz możemy wychodzić tylko w wyjątkowych przypadkach np. na zakupy. Na dworze powinniśmy przebywać pojedynczo oraz zachować odpowiedni dystans od ludzi. Mamy piękną wiosnę. Słoneczna pogoda kusi nas, by wyjść na spacer, a nie pozostawać w domu. Nie powinniśmy jednak tego robić. W normalnych warunkach przy słonecznym dniu popularne miejsce w Sosnowcu tętniły by życiem. Na Stawikach w Sosnowcu zazwyczaj możemy spotkać sporo spacerowiczów. Miejsce to lubią również osoby uprawiające sport. Sporo osób tutaj biega oraz jeździ na rowerach czy uprawia nordic walking. Czwartek, 2 kwietnia, był naprawdę słoneczny. Wybraliśmy się sprawdzić, czy sosnowiczanie zachowują się ostrożnie i pozostali w domach. Parking na Stawikach został zamknięty przez MZUK już dawno temu. Dlatego nie spotkaliśmy tu żadnego zaparkowanego samochodu na miejscach parkingowych. Jeden jednak przejeżdżał przez chodnik dla pieszych. Nie wszyscy mieszkańcy wzięli sobie do serca zalecenia rządu. Choć Stawiki świeciły pustkami, można było spotkać tutaj popołudniem kilkanaście osób. Kilka osób biegało i jeździło na rowerze. Byli także spacerowicze oraz osoby wyprowadzające psy na spacer. Większość zachowywała jednak od siebie bezpieczne odległości i uważała. Na Stawikach widać już wiosnę. Drzewa pięknie kwitną i pojawiają się nowe liście. Na trawie również rosną już drobne kwiaty. Słońce piękne odbijało się od czystej wody, w której pływały różne kaczki. Były więc to idealne warunki na spacer i cieszenie się z pięknej przyrody. O tym, że nie wszyscy mieszkańcy Sosnowca przestrzegają zasad niestety dobrze wiemy. - Mieszkańcy mają problem, żeby nie gromadzić się na ulicach. Niestety ten zakaz jest ciągle łamany - mówi podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Przypominamy, że tylko w środę, 1 kwietnia, policjanci z Sosnowca wystawili 40 mandatów za naruszenia związane z koronawirusem. Ponadto w pięciu kolejnych przypadkach do sądu mają być skierowane wnioski o ukaranie mieszkańców.