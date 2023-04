Sklepy z e-papierosami w Sosnowcu nielegalnie handlowały płynami. Śląska KAS zabezpiecza 80 litrów nielegalnego płynu

W kwietniu funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przeprowadzili nabycie sprawdzające w jednym ze sklepów z branży VAPE na terenie Sosnowca zajmujących się sprzedażą internetową płynów do papierosów elektronicznych.

-Po otrzymaniu zamówionej przesyłki okazało się, że zakupiony towar to płyny do papierosów elektronicznych, które nie posiadają polskich znaków akcyzy. W związku z tym przeprowadzono kontrolę, w wyniku której zatrzymano ponad 80 litrów płynów do papierosów elektronicznych. Dodatkowo wyszło na jaw, że w sklepie były wytwarzane i rozlewane podobne płyny- informuje Śląska KAS.