Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Sosnowcu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 24 kwietnia w Sosnowcu ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Carska Prochownia i Rybaczówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 180 m

Suma zjazdów: 181 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Shadow125

W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie.

Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :)

