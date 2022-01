Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Sosnowcu ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Sosnowcu ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 132,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 218 m

Suma podjazdów: 1 756 m

Suma zjazdów: 1 702 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Sosnowca

Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

