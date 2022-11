Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

Traska jak zwykle prowadzi bezdrożami około 54%. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż szlak rowerowy czarny w Chrzanowie to już historia. Szlak przestał istnieć, chociaż można jeszcze spotkać w niektórych miejscach oznaczenia szlaku. Generalnie nadaje się wyłącznie do odnowienia. Szlak malowniczy z wieloma przewyższeniami. W słoneczny dzień można podziwiać nasze góry :-). Łączna wysokość podjazdów 974.00 m. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Sosnowca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Do Orzesza na urodziny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,01 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 1 404 m

Suma zjazdów: 1 409 m

Rowerzystom z Sosnowca trasę poleca JIMMYtm

Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

