Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Trasy rowerowe w pobliżu Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Przylaszczkowy Szlak Rowerowy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 116,45 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podjazdów: 1 968 m

Suma zjazdów: 2 010 m

Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca Aza

Objazd przylaszczkowego szlaku otwartego przez Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach. Niestety 70/30 dla asfaltu :-( . Musiałem zmodyfikować traskę, gdyż dwu dniowe opady narobiły bałaganu :-)

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY

Średnia wysokość 334.69 m

Najniższy punkt 256.8 m

Najwyższy punkt 468.0 m

Maksymalna różnica 211.2 m

Łączna wysokość podjazdów 907.0 m

Łączna wysokość zjazdów -910.7 m

Dystans podjazdów 31.17 km

Dystans po płaskim 49.16 km

Dystans zjazdów 36.60 km

