Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie. Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym. Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

