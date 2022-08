Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Wycieczki rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie jedzie do Ustronia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 987 m

Rowerzystom z Sosnowca trasę poleca JIMMYtm

Jako że Barbie dawno nie była w Pszczynie to czas nadszedł by to zmienić. Trasa początkowo podobna do tej na Paprocany, potem przez piękne Lasy Pszczyńskie. W samej Pszczynie zlot Food Trucków w parku i targ staroci na rynku. Istne tłumy! Początkowo plan był by wracać do Katowic, ale że ustroń niedaleko a i ogrody Kapias ładne ponoć, to pojechaliśmy dalej. Cała trasa bardzo malownicza i pomimo dużej ilości asfaltu drogi w większości nie są bardzo uczęszczane. W Ustroniu ludzi jak mrówek ;)) Powrót pociągiem. Razem z powrotem od dworca licznik pokazał 86 km. I to wszystko przejechane razem ze zbuntowaną ale dzielną trzynastolatką

