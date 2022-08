Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Ścieżki rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,85 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 590 m

Suma zjazdów: 1 589 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Sosnowca

Traska urozmaicona, każdy znajdzie coś dla siebie. 59% trasy jest bez asfaltu. Można nacieszyć się jazdą po lasach i bezdrożach, na asfalcie również się przejechać :-) .

Po drodze zaznaczyłem wiele tras rowerowych, które napotkamy. Z roku na rok szlaków przybywa i to jest wspaniałe. Przypominam sobie przejażdżki sprzed 20 lat, kiedy jeździło się z mapą, żeby się nie pogubić a szlaków rowerowych nikt nie widział :-) A teraz wyrastają jak grzyby po deszczu. Łączna wysokość podjazdów 850.60 m

