Ścieżki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe w pobliżu Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Sosnowca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Sosnowcu ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 września w Sosnowcu ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 108,92 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Pana79

Dzisiaj swoim rumakiem pojechałem do pracy trasy oczywiście nie zapisało .Po pracy umówiłem się z kumplem ,który dojechał z Siemianowic Śl. pod Galerią Szyb Wilson dalej trasa przebiegała Nikiszowiec-Mysłowice-Brzęczkowice-Brzezinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin-Jamnice-Chełm Mały-Gorzów-Broszkowice-Babice-Oświęcim-Brzezinka-Harmęże-Jedlina-Bojszowy-Cielmce-Tychy-Wilkowyje-Gniotek.Początek trasy przebiegał ruchliwą ulicą w stronę Mysłowic do Muzeum Pożarnictwa później trasą rowerową aż do zalewu Dziećkowickiego dalej polami do Chełmna Małego i ruchliwą ulicą do Oświęcimia .Tam zrobiliśmy postój na rynku, przejechaliśmy koło zamku następnie do Obozu Zagłady.Później w kierónku Brzezinki koło następnego Obozu Zagłady.A potem to już z górki przez Bojszowy -Cielmce-Tychy i Mikołów. Trasa średniej trudności godna przejechania, licznik wybił razem z tą poranną nie zapisaną trasą 115km, polecam i to jeszcze w takim towarzystwie jak ja miałem ;-)Mario dzięki za wspólne nabijanie km,super razem się jeździ :-)

