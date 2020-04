Schronisko w Sosnowcu w czasie pandemii. Cały czas potrzebna jest pomoc i adopcje zwierząt

Inaczej ma się kwestia adopcji psów. Tutaj również wybieramy psa ze strony, ale przed adopcją musimy odbyć spacerek zapoznawczy. Jeśli są to psy, które nie sprawiają problemów - wystarczy nam jedno spotkanie. Natomiast jeśli wybierzemy psa, nad którym pracownicy oraz wolontariusze musieli popracować, będziemy musieli odbyć więcej spacerów. Trzeba się także liczyć z wizytą poadopcyjną w domu.

W sosnowieckim schronisku, mimo panującej pandemii koronawirusa, adopcje odbywają się cały czas. Zwierzęta wybieramy ze strony internetowej. Gdy jesteśmy zdecydowani na kota to kontaktujemy się przez podany numer i wymarzony zwierzak będzie nasz, nie istnieje opcja odwiedzenia schroniska w celu wyboru kota.

- Obecnie w związku z nałożonymi przez rząd ograniczeniami, spacery zapoznawcze odbywają się na naszych wybiegach lub w pokoju adaptacyjnym - mówi Aleksandra Szczęśniak ze stowarzyszenia Nadzieja na dom, które działa przy sosnowieckim schronisku.

Schronisko cały czas potrzebuje pomocy. Przydadzą się rzeczy do wyścielania legowisk dla zwierząt, czyli m.in. ręczniki, poszewki, bluzy polarowe. Zwierzęta potrzebują także specjalistycznej karmy: gastro intestinal dla kotów oraz renal dla psów.

- Pomimo pandemii potrzeby schroniska się nie zmieniają - podkreśla Aleksandra Szczęśniak.

Kwiecień to czas rui u kotów. Wzrost przybywających kotów schronisku nie wiąże się więc z koronawirusem.

- Nie mamy przesłanek, żeby w Sosnowcu, Czeladzi i Będzinie porzucano zwierzęta. Właściciele zgłaszają się po swoje zwierzęta, które trafiły do schroniska. Niedawno mieliśmy chorowitego psa, po którego zgłosił się właściciel. Jedynie mamy podejrzenie o porzuceniu jednego psa, którego udało się złapać w niedzielę - mówi Aleksandra Szczęśniak.

Jak podkreśla stowarzyszenie, mimo pandemii, adopcje cały czas się odbywają. Co jest dobrą wiadomością. Ludzie szukający zwierzęcia do adopcji mogą także przedzwonić do schroniska i opowiedzieć jakiego psa lub kota poszukują, a pracownicy i wolontariusze z chęcią pomogą.