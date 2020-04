Samorządowcy nie chcą udostępniać spisu wyborców. Poczta Polska nocą wysyła maile do prezydentów i burmistrzów

Na skrzynki mailowe prezydentów, burmistrzów i wójtów śląskich i zagłębiowskich miast przyszła wiadomość z adresu Poczty Polskiej. Przykładowo, 23 kwietnia, o godzinie 2.27 w nocy z adresu: wybory2020@poczta-polska.pl, przysłano prośbę o przekazanie danych osobowych dorosłych mieszkańców mających prawo wyborcze (spisu wyborców) do prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Takie same prośby wysłano do innych włodarzy miast i gmin w województwie śląskim.

- Pragnę zwrócić uwagę, że nikt nie podpisał się pod treścią maila. Miota mną rozterka czy śmiać się czy płakać? Z mojego punktu widzenia - wygląda to na próbę wyłudzenia danych osobowych mieszkańców Miasta Chorzów‼️ - pisał na swoim profilu Facebooka Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.