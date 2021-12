Ruszyła Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Zagłębie. Nowe mieszkania komunalne powstaną w 10 gminach. Będzie ich łącznie około 1000

Utworzono SIM Zagłębie. W 10 gminach wybudowane zostaną nowe mieszkania

W Zagłębiu powstaną nowe mieszkania. We wtorek, 7 grudnia, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu spotkali się reprezentanci 10 gmin, by utworzyć Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) Zagłębie. Spółka ma wybudować około 1000 mieszkań, a jak liczą władze gmin, to tylko początek.

- To już nasz 20. SIM, a czwarty w województwie śląskim. Myślę, że potrzeba mieszkań jest dużo większa, niż ta, którą planujemy. Jeden SIM to mniej więcej tysiąc mieszkań. Zainteresowanie społeczności lokalnych i samorządów narasta wraz z przybywaniem SIMów i oglądaniem się na sąsiadów. To jest dobry pomysł, bo można liczyć na szerokie wsparcie rządu - opowiadał Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Swoim zasięgiem spółka SIM Zagłębie obejmuje gminy: Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Chrzanów, Ogrodzieniec, Siewierz, Sosnowiec, Szczekociny, Psary i Wojkowice.