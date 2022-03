Rozbój w Sosnowcu. W Delikatesach na Witosa grozili nożem ekspedientce. Rozpoznajecie ich?

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 2 marca 2022 roku w sklepie Delikatesy w Sosnowcu przy ul. Witosa. Mężczyźni weszli do środka a następnie zagrozili ekspedientce użyciem noża. Po to, by nie płacić za towar. Policja publikuje ich wizerunki wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu ich personaliów.

Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 12 80, dyżurnym jednostki pod numerem 47 852 12 00 lub 47 852 12 55 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji. Osobom przekazującym informacje policjanci zapewnią anonimowość.