Rowerem do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Trasy rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 marca w Sosnowcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 marca w Sosnowcu ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Do Rept Śląskich

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 2 023 m

Suma zjazdów: 2 066 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Aza

Traska w 65% wiedzie bezdrożami.

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY :

Średnia wysokość 288.32 m

Najniższy punkt 242.0 m

Najwyższy punkt 361.5 m

Maksymalna różnica 119.5 m

Łączna wysokość podjazdów 748.60 m

Łączna wysokość zjazdów -765.90 m

Dystans podjazdów 28.21 km

Dystans po płaskim 44.68 km

Dystans zjazdów 27.07 km

Nawiguj