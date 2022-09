Rowerem do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 września?

Trasy rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Sosnowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,46 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 239 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 626 m

Rowerzystom z Sosnowca trasę poleca Aza

Jura jest wspaniałym miejscem do rowerowych wycieczek. Rozmaitość nawierzchni, zróżnicowany teren pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Wiele tras rowerowych, pieszych tras turystycznych ( temat oznakowania tras pieszych został naprawdę poprawiony, trudno się zgubić nawet na rowerze :-) ) pozwoli zwiedzić piękne miejsca. Troszkę więcej asfaltu niż bym chciał ale celem był rekonesans na szlakach po latach. I wiele zmieniło się na plus ! Powstało wiele wiat w celu odpoczynku na szlaku, pojawiły się tablice informacyjne, poprawiono oznakowanie szlaków, ogólnie jest więcej tras rowerowych niż 15 lat temu ! Wspaniale, kiedyś jeździło się na czuja z mapą w plecaku a teraz są szlaki rowerowe :-) Jak pomyślę, że kiedyś traskę przejechałem moim Flamingiem to sam się dziwię jak to zrobiłem :-) .

68% traski to bezdroża.

