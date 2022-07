Rowerem do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Ścieżki rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do Pszczyny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 113,75 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 2 178 m

Suma zjazdów: 2 126 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Sosnowca

Traska w 70% bezdrożami. Wspaniałe ścieżki wiodące lasami do Pszczyny, żal z nich wyjeżdżać.

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY :

Średnia wysokość 266.30 m

Najniższy punkt 242.5 m

Najwyższy punkt 325.8 m

Maksymalna różnica 83.30 m

Łączna wysokość podjazdów 644.69 m

Łączna wysokość zjazdów -618.49 m

Dystans podjazdów 26.86 km

Dystans po płaskim 58.17 km

Dystans zjazdów 29.13 km

