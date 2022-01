Rowerem do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Sosnowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Sosnowcu ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 23 stycznia w Sosnowcu ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 105,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 375 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Aza

Szlak Kordonów Granicznych to propozycja olkuskiego czarnego szlaku rowerowego. Długość około 20km i w 95% prowadzi po bezdrożach ! Super. Aby dotrzeć do w/w szlaku postanowiłem od Zalewu Sosina trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego - wspaniale oznaczony i w całości prowadzi przez lasy ! Szlak Kordonów Granicznych jest rewelacyjnie oznakowany i tutaj należą się pochwały MOSIR-owi z Olkusza. Naprawdę świetnie wykonana robota. Polecam traskę wszystkim zwolennikom przyrody. Dziękuję użytkownikowi traseo KERADBIK - to jego traskę zapożyczyłem. 47% traski to bezdroża.

