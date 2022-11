Rowerem do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 listopada?

Wycieczki rowerowe w okolicy Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 126,23 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 458 m

Suma zjazdów: 1 478 m

Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca Aza

Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć.

Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D .

Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża.

