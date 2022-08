Rowerem do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m

JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Sosnowca

Plan był prosty Giszowiec - Piotrowice - Kochłowice - Chorzów - Park Śląski - Wełnowiec -Park Tysiąclecia Stary Sosnowiec - Nikiszowiec.

Niestety w okolicach Parku Śląskiego dziewczyny mi zastrajkowały i skończyło się na skrócie na Nikisz. Mimo że niepełna, trasa bardzo ciekawa, trochę podjazdów, parę zjazdów, ładny asfalt i parę kamienistych odcinków. Po wykonaniu pełnego planu, będzie bardzo ciekawą urozmaiconą pętlą w okół Katowic. Polecam wszystkim którzy mieszkają w okolicy i chcą poznać czasem nieznane bliskie okolice.

W parku Śląskim odwiedziliśmy restaurację "Willa Gardena" - niestety nie polecam. Obsługa traktuje rowerzystów jak zło konieczne, napoje bardzo drogie i w minimalnych ilościach - sok 0,2L Piwo 0,4 L - koszt 20 zł...