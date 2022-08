Rowerem do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Ścieżki rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 86,02 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 314 m

Suma zjazdów: 1 317 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Aza

Dzień nie zapowiadał się najlepiej ale do odważnych świat należy :-) Pochmurnie i czasami lekki deszczyk ale prognoza była obiecująca. Traska dla lubiących trochę historii i zwiedzenia pewnych miejsc nie koniecznie na rowerze. Dużo bezdroży ( około 53% ) i ładne ścieżki w lesie, nic tylko pedałować :-) Oczywiście grunt będzie bardziej przyjazny w porze suchej :-) . Łączna wysokość podjazdów 541.80 m.

