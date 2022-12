Rowerem do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w pobliżu Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Sosnowca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Baza rakietowa i do Pszczyny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,5 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 694 m

Rowerzystom z Sosnowca trasę poleca Shadow125

Ładna pogoda więc w drogę. Celem są ruiny bazy rakietowej za Tychami. Wyruszyliśmy przez Murcki, obowiązkowo wjazd na hałdę (punkt widokowy). Przez Tychy i Paprocany dojechaliśmy na miejsce. Trafiliśmy bez trudu. W pagórku była ukryta baza rakietowa. Zostały w zasadzie tylko ściany. Wewnątrz pagórka coś było bo zasypali a na górze wylany beton. Da się wejść do środka - wymaga to trochę wprawy i uwaga na głowy :). Jako, że była wczesna pora pojechaliśmy do Pszczyny. Po drodze odwiedziliśmy stary cmentarz żydowski. Potem park Pszczyński, zamek i powrót do domu. 100 pękła jak nic, ale warto było.

