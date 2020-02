Rośnie Zagłębiowski Park Sportowy. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje

Zagłębiowski Park Sportowy powstaje na Środuli. Mieszkańcy Sosnowca i całego Zagłębia czekają na finał przedsięwzięcia, bo na wizualizacjach wszystko wygląda całkiem ciekawie. Zwłaszcza, że to nie tylko stadion, ale także hala sportowa oraz lodowisko. Sprawdziliśmy, jak dziś przebiegają prace przy budowie tego ogromnego obiektu sportowego, a także co dalej z planami nowych stadionów w Katowicach oraz Częstochowie.

Sosnowieccy piłkarze grają dziś w I lidze na Stadionie Ludowym, do którego wspólnie z kibicami mają ogromny sentyment, ale trudno jednak ten obiekt zmodernizować, bo ma on już prawie 65 lat. Tak więc jak przyznał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński łatwiej wybudować nowy stadion za 148 mln zł (120 mln zł netto, bo spółka Zagłębiowski Park Sportowy odzyska VAT) niż remontować stary za 100 mln zł. Zapadła więc decyzja o budowie nowego kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić będzie m.in. stadion o pojemności ponad 11,5 tysiąca osób. Trzyletnia umowa na jego budowę biegnie od maja 2019 roku, tak więc cały obiekt ma być gotowy w połowie 2022 roku. Sosnowiecki Park Sportowy: prace przebiegają zgodnie z harmonogramem Czy to się uda? Na razie wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwsze prace wokół Górki Środulskiej, od strony ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego, rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, od niwelacji terenu i wycinki drzew. Dziś widać już konkretne efekty prac.

- Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Trwają prace ziemne, układane są zbrojenia, zalewane są słupy, na których opierać się będzie konstrukcja. Na terenie budowy pracuje obecnie 70 cieśli szalunkowych oraz zespół elektryków – informuje Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Stadion buduje Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, którego wizytówką jest nowy stadion piłkarski, jaki powstał w 2015 roku Bielsku Białej. Oprócz widowni na stadionie znajdą się nowoczesne szatnie dla gospodarzy z salą fitness i pomieszczeniami do odnowy biologicznej. Będą też dwie szatnie dla drużyn gości oraz pełne zaplecze wymagane przez organizacje sportowe, czyli m.in.. odpowiednie pomieszczenia dla sędziów, sale konferencyjne, sale do rozgrzewki zawodników. Jest również przestrzeń na restaurację i na przykład sklep z gadżetami dla kibiców. Zagłębiowski Park Sportowy: hala już rośnie, lodowisko musi być tańsze

Nowy Zagłębiowski Park Sportowy składać się będzie również z hali sportowej oraz lodowiska. Ten pierwszy obiekt od października 2019 roku także już powstaje w sąsiedztwie stadionu, a przetarg na jego wykonanie również wygrało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Tym razem realizuje jednak tę inwestycję wspólnie z Przedsiębiorstwem Miejskim MZUM.PL z Dąbrowy Górniczej. Hala sportowa będzie kosztować 57,6 mln zł (brutto). Ma być gotowa w dwa lata, a więc w październiku 2021 roku. Znajdą się tutaj boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, zawodów szermierczych oraz sala treningowa, restauracja, zaplecze konferencyjne. Ostatnim obiektem, będącym częścią Zagłębiowskiego Parku Sportowego, jest stadion zimowy. To zadaszone lodowisko z trybunami. Ma być zarówno ogólnodostępną ślizgawką, jak i obiektem przeznaczonym do profesjonalnych rozgrywek hokejowych. Powstaną tu strefa konferencyjna, biurowa, restauracyjna. Jak na razie nie udało się wyłonić wykonawcy tego obiektu, bowiem oferty przekraczające 50 mln zł są dla miasta zbyt wysokie. Co zatem dalej? - Kolejny przetarg trwa, a my staramy się obniżyć koszty tego przedsięwzięcia . Będzie to możliwe poprzez zmianę wykonania technologii części obiektu, przy zachowaniu wszystkich planowanych funkcji – wyjaśnia Rafał Łysy.

Na budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego miasto zaciągnęło kredyt w kwocie 203 mln zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka liczy także na uzyskanie 33 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. - To będzie obiekt sportowy, ale nie tylko, bo będzie służył wszystkim mieszkańcom. Będzie można na nim w końcu organizować na przykład koncerty. Takiego miejsca w Sosnowcu naprawdę brakowało – podkreśla Arkadiusz Chęciński. Zagłębiowski Park Sportowy rośnie, a co w Katowicach i Częstochowie? Na swoje stadiony czekają także kibice i mieszańcy w Katowicach oraz Częstochowie. Co zatem dzieje się w tej sprawie w Katowicach? Na początku grudnia 2019 roku do Urzędu Miasta w Katowicach wpłynął kosztorys opiewający na 561 milionów złotych. To ogromna kwota, więc urzędnicy chwycili się za głowy, a SR Architekci przyznali się do błędu. Na przedstawienie poprawionej dokumentacji mieli 21 dni. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że nadesłana poprawiona dokumentacja jest obszerna, zawiera wyjaśnienie każdego z punktów wyceny, rozbieżności z kwotą zakładaną w konkursie na koncepcję stadionu i w sumie opiewa na 396,5 mln złotych brutto.

Sam stadion plus hala w sumie kosztują netto 156 mln zł (ok. 180 mln z VAT-em). W kosztorysie zawarto też wszystkie dodatkowe koszty, związane z zaleceniami miasta i służb z nim związanych - na ok. 80 mln zł. Na sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę, na mocy której Katowice zaciągną kredyt 170 mln zł z Banku Rozwoju Rady Europy. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na budowę nowego stadionu GKS Katowice. Stanowisko miasta wygląda dziś tak: wykonawca przedstawił pracę konkursową stwierdzając, że realna kwota realizacji całego kompleksu wyniesie 184,5 mln zł. Również uznani eksperci i specjaliści SARP, czuwający nad przebiegiem konkursu stwierdzili, że to realna kwota wykonania tej inwestycji. Teraz te koszty wzrosły. Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia nie wykluczamy drogi sądowej. Stanowisko architektów z SR Architekci prezentuje się natomiast zupełnie inaczej. - Nigdy nie widzieliśmy przygotowanego przez SARP kosztorysu, ale można mieć wrażenie, że albo ktoś uwzględnił w nim tylko stadion i halę, zapominając o terenach zewnętrznych, albo na same obiekty sportowe przewidywał tylko 30 milionów – podkreślał Mariusz Schlesiona, prezes firmy RS Architekci.

Obie strony dały sobie czas do końca lutego 2020 roku, wtedy dowiemy się, jak aktualnie wygląda sytuacja z budową stadionu oraz hali sportowej. Z kolei w Częstochowie miasto zrezygnowało z planów kompleksowej przebudowy stadionu ze względu na wielkie koszty. Ogłoszono nowy przetarg, który zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2020 roku. W nowym przetargu znalazł się jedynie zakres zadań, który umożliwi dostosowanie stadionu, na którym gra Raków, do wymogów PKO Ekstraklasy. Powstanie więc podgrzewana murawa, zostaną przebudowane trybuny, ale nie powstanie centrum treningowe. Całość ma kosztować 17 milionów zł, a miasto liczy że 10 mln zł dołoży ministerstwo. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić jak pisaliśmy wcześniej 28 lutego 2020 roku. Tylko szybkie podpisanie umowy gwarantuje zakończenie inwestycji w takim terminie, aby Raków otrzymał licencję na grę w PKO Ekstraklasie.

Ile zarabiają reprezentanci Polski ?Najwięcej Szczęsny i Lew