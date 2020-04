Rodzina z Sosnowca straciła w pożarze dach. Trwa zbiórka w internecie, by pomóc im go odbudować

Rodzina z Sosnowca straciła w pożarze dach. Każdy może im pomóc

W drewnianym domu przy ul. Rewolucji 1905 roku w Sosnowcu mieszka czteroosobowa rodzina: Barbara Korepta z 65-letnim chorym mężem, 86-letnią teściową oraz 22-letnią córką. W piątek 10 kwietnia spotkało ich ogromne nieszczęście. W skutek rozszczelnienia komina, wybuchł pożar na poddaszu ich domu.

- To był piątek przed świętami, koło godziny 18. Napaliłam w centralnym, by córka miała się kąpać. Dziwne było, że woda szybko się podgrzewała. Wyszłam na dwór na chwilę do ogródka. Sąsiedzi zaczęli do mnie wołać, że dziwnie mi dym z komina leci - opowiada pani Barbara Korepta.

Wszystko działo się bardzo szybko. Zaczęło się palić pod dachówkami. Za 10 minut przyjechała już straż pożarna, która zaczęła gasić pożar. Niestety w czasie działań została zalana m.in. sypialnia pani Barbary oraz pokój jej córki.