Rodzina z Sosnowca na kwarantannie wybrała się na zakupy. Co im grozi za złamanie zakazu wychodzenia z domu?

Nie wiemy natomiast czy sklep został zdezynfekowany. Policja przekazała informacje o tym, gdzie przebywała rodzina do powiatowego inspektoratu sanitarnego. To jego pracownicy podejmują decyzje o dezynfekcji.

- W sobotę, 14 marca, trzyosobowa rodzina wyszła na zewnątrz, choć powinna przebywać na kwarantannie w domu. Osoby te wyszły do sklepu. Dementuje informacje, że był to Kaufland - powiedziała nam podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W sprawie nierozważnej rodziny z Sosnowca, która nie przestrzegała kwarantanny, toczy się postępowanie w sprawie wykroczenia z art. 116 KW - rodzina może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł. Sprawa została również zgłoszona do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może ukarać ją grzywną w wysokości do 5 tysięcy zł.

Ponadto policjanci przesłali też zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia.

Policja przyjeżdża nie tylko sprawdzać, czy ktoś się stosuje do kwarantanny, ale również czy osoby nią objęte nie potrzebują pomocy.