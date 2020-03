Restaurator z Sosnowca: Koronawirus, więc rozumiem decyzję rządu. Zapłacę ludziom, zapasy dam jadłodzielni

Oznacza to być albo nie być. Podejrzewam bowiem, że ten zakaz funkcjonowania restauracji potrwa dłużej niż dwa tygodnie. To są ogromne straty, nie da się ich w zasadzie zniwelować.

Premier ogłosił właśnie wejście w życie bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących walki z koronawirusem. M.in. na dwa tygodnie zamknięte zostaną restauracje, puby i kluby. Co to oznacza dla właściciela restauracji?

10 tysięcy? 30… 50? Straci Pan duże pieniądze, bo…?

Już mówię, spójrzmy na koszty. Pracownicy: 9 osób. Oczywiście, że muszę i chcę im płacić, przecież mają rodziny, muszą z czegoś żyć. Następnie czynsz, potem media – ogrzewanie, to zabytkowy gmach, nie mogę go ot tak wyłączyć. Dalej: odwołane imprezy, klienci chcą zwrotu zaliczek… Same ZUS-y, raty leasingowe na piec czy zmywarkę, telefony, tego typu koszty, to około 30 tysięcy miesięcznie. Mamy też umowy sprzedażowe, jesteśmy zobowiązani, że sprzedamy określoną ilość na przykład napojów. Pytanie, czy producenci w ramach tych umów będą chętni do negocjacji.

Dowiedział się pan o decyzji rządu z telewizji i co zrobił w pierwszej kolejności?

Zacząłem od obdzwaniania klientów, tych, których imprezy wypadały najszybciej. Oczywiście, wszyscy myśleli o epidemii, ale zamkniętych imprez weselnych nie odwoływano. Wszyscy zaskoczeni. Nie bardzo wiedzą, co robić. Jedno przyjęcie na pewno już przesunąłem. Tylko na kiedy? Jak długo potrwa taki stan? Najgorsze, że nikt tego nie wie. Takie kryzys odbije się też na portfelach moich klientów – to jasne. Pytanie, czy będą mieli potem w ogóle jakieś pieniądze na jedzenie w restauracjach i przyjęcia.