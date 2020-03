Restauracje w Sosnowcu zamknięte przez koronawirus. To źle wpłynie na biznes w Sosnowcu. Sprawdźcie, gdzie zamówicie jedzenie na dowóz

W ramach ostrożności przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamknięto restauracje w Polsce. Swoje usługi można świadczyć jedynie wydając posiłki na wynos lub z dowozem. Sytuacja ta z pewnością negatywnie odbije się na właścicielach lokali. Warto więc ich wesprzeć i zamawiać posiłki, by później, gdy sytuacja w Polsce wróci do normy, można było ponownie zjeść posiłek w swoich ulubionych restauracjach. Bez wsparcia lokale mogą niestety upaść.

- Przez te pierwsze dni liczba zamówień nie wzrasta. Zobaczymy jak to będzie w tym tygodniu, póki co ludzie są przerażeni. Być może, gdy to ochłonie, ludzie będą zamawiać jedzenie częściej. Rozmawiam też z kolegami z branży i u nich jest podobnie - mówi Marcin Dudzik.

Pan Marcin liczy jednak, że ludzie zaczną w końcu zamawiać pożywienie, bo jeśli nie, to nie tylko on będzie miał problem ze swoim biznesem.

Bistro nie prowadziło wcześniej akcji dowozu. Na posiłki tutaj przychodzili studenci oraz seniorzy.

- Przygotowaliśmy obiady w atrakcyjnej cenie dla studentów i seniorów. Zależało nam na tym, by seniorzy wyszli ze swojego domu. I to się bardzo dobrze sprawdziło, zrobiliśmy to bez jakichkolwiek dofinansowań. Dobry posiłek seniorzy mogli zjeść u nas w niskiej cenie, za jedyne 11 zł. Teraz w tej trudnej sytuacji również chcemy zadbać o seniorów, więc nie będą oni płacili za dowóz obiadu do domu. Póki co seniorzy chętnie się do nas zgłaszają - mówi Adam Tymczyk.

Do tej pory w Sosnowcu zgłosiło się 37 lokali, które świadczą usługi zamówienia jedzenia na wynos lub dowóz.

Koronawirus. Tu zamówisz posiłek na dowóz w Sosnowcu

Te lokale oferują dostawę jedzenia w Sosnowcu: