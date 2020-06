Remont Miejskiego Domu Kultury w Kazimierzu: Tak zmienił się nieremontowany od kilkudziesięciu lat budynek

Miejski Dom Kultury w Kazimierzu Górniczym, to ważna placówka w, jeszcze do niedawna, górniczej dzielnicy Sosnowca. To dzielnica, która powstała przy kopalni, to w niej od lat pracowały kolejne pokolenia jej mieszkańców.

Kopalnia utrzymywała tu mieszkańców

Kopalnia utrzymywała tysiące rodzin. Jednak ostatni wagonik z węglem wyjechał z niej 29 maja 2015 roku. Do końca 2016 roku trwała likwidacja zakładu górniczego, dołu kopalni.

Przemiana domu kultury ma teraz służyć mieszkańcom, nie tylko by odpowiadać na ich kulturalne potrzeby, ale też by pomagać im w zdobywaniu nowych umiejętności, które być może staną się źródłem ich dochodów, po zamknięciu kopalni.

Zajęcia i warsztaty w domu kultury Kazimierz