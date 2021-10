Remont Małachowskiego w Sosnowcu. Ulica zamieni się w strefę zamieszkania. Wykonawca posadzi krzewy i drzewa

Remont Małachowskiego w Sosnowcu niedługo wkroczy w kolejny etap

Więcej roślin na Małacha

Druga część remontu będzie w rękach miasta. To obecnie czekało, aż zakończy się sezon z ogródkami gastronomicznymi, by po pandemicznym lockdownie lokale działające na Małachowskiego mogły obsłużyć jak najwięcej klientów. Ten powoli dobiega końca, więc trwają przygotowania do drugiego etapu inwestycji. Po remoncie na ulicy Małachowskiego będzie obowiązywać strefa zamieszkania. To oznacza, że pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.