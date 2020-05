Remont basenu w Sosnowcu. Czy z projektu znikną turkusowe okna?

Jak twierdził kilka miesięcy temu prezydent Sosnowca, ma to być obiekt spełniający najwyższe europejskie standardy.

To nie pierwszy w ostatnich latach remont tej pływalni, bo pływalnia przy ul. Żeromskiego została częściowo zmodernizowana już w 2010 roku. Rozbudowano wówczas i zmodernizowano halę basenową, przebudowano istniejącą nieckę i dobudowano nowe, wymieniono dach. Teraz, remont przejdzie reszta obiektu. Pływalnia przy ulicy Żeromskiego jest bardzo popularna w mieście. Średnio w miesiącu korzystało z niej około 16 tysięcy osób. Jednak stan części obiektu nie odpowiada obecnym standardom i oczekiwaniom użytkowników. Dlatego konieczna była jego modernizacja.

Nowość - większe saunarium

Nowością będzie saunarium. Z zewnątrz widać, że budowlańcy ostro wzięli się do pracy. Widać to zwłaszcza dlatego, że metamorfozę przechodzi sama elewacja budynku.

Projekt dla niezmodernizowanej dotychczas części obiektu wykonała Pracownia Projektowa Pion z Łodzi.

Po modernizacji o ponad 760 metrów kwadratowych powiększy się powierzchnia użytkowa budynku. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę holu głównego, szatni dla użytkowników głównej niecki basenowej, budowę nowego brodzika o wymiarach 12,50 x 6,00 m -w miejscu dotychczasowego, z zachowaniem funkcji do nauki pływania oraz przebudowę zespołów szatniowych dla użytkowników brodzika. W podpiwniczeniu planuje się utworzenie profesjonalnego saunarium z trzema saunami, w tym jedną wieloosobową dla 40 osób o powierzchni ponad 36 metrów kwadratowych.