Rekrutacja do przedszkoli w Sosnowcu przebiegała bardzo dobrze. Czy dla dzieci starczy miejsca?

Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli miejskich w Sosnowcu za nami. Sprawdziliśmy, czy wszystko odbyło się tutaj zgodnie z planem. Już wkrótce rodzice dzieci potwierdzą zapisanie swoich pociech do wybranego przedszkola. Czy dla wszystkich młodych mieszkańców Sosnowca starczy miejsca?

Pierwsza rekrutacja do przedszkoli w Sosnowcu za nami Pomimo trwającej pandemii wiele urzędowych spraw toczy się normalnie. Tak jest właśnie z rekrutacją do sosnowieckich przedszkoli miejskich. Na szczęście rekrutację na rok 2020/2021 udało się przeprowadzić na początku marca, gdy pandemia koronawirusa nie była w naszym kraju aż tak widoczna. - Dla przedszkolaków w Sosnowcu było 5407 miejsc w przedszkolach miejskich. Z czego rekrutacja prowadzona była na 1768 miejsc, pozostałe miejsca zajmują dzieci, które kontynuują naukę w przedszkolach - informuje Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu. Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Sosnowcu odbywa się online. Oznacza to, że rodzice nie muszą stać w kolejkach, by składać papiery do wybranych przez siebie placówek. Rodzic loguje się na specjalną stronę, gdzie wypełnia odpowiedni wniosek w internecie. Każdy może wskazać trzy placówki, zaznaczając, która z nich jest najważniejszym wyborem, a która z nich jest najmniej ważna. Rekrutacje prowadzi się tylko u dzieci, które po raz pierwszy będą oddawane pod opiekę przedszkola.

Rekrutacja w tym roku do tej pory przebiega pomyślnie. Jak się okazuje, mieszkańcy Sosnowca sprawnie radzą sobie z systemem. I nie jest on dla nich przeszkodą. - Nie odnotowaliśmy żadnych zgłaszanych problemów dotyczących rekrutacji w tym systemie - mówi rzecznik UM w Sosnowcu. Kolejne etapy rekrutacji do sosnowieckich przedszkoli Rodzice złożyli podania w marcu, a już od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap rejestracji. Listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są już dostępne. Od 20 kwietnia do 24 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić czy ich dziecko na pewno zajmie miejsce w przedszkolu. Co ważne - urzędnicy, mając na uwadze obecną sytuację w kraju, poszli rodzicom na rękę.

- Rodzice nie muszą już jechać do przedszkola, by potwierdzić miejsce dziecka w przedszkolu, tak jak to ma miejsce w innych miastach. Mieszkańcy Sosnowca będą mogli zrobić to również poprzez internet - powiedział Rafał Łysy.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną opublikowane 29 kwietnia o godz. 14. Później rodzice mają tydzień na odwołanie się od tych decyzji lub wystąpienie o wniosek z uzasadnieniem odmowy. Znamy również już terminy rekrutacji uzupełniającej do sosnowieckich przedszkoli. Od 1 do 6 czerwca odbędzie się wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców oraz będą musieli oni złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych mamy poznać 12 czerwca o godz. 14, a od 12 do 19 czerwca rodzic będzie mógł potwierdzić zapis dziecka do wybranego przez siebie przedszkola. 25 czerwca o godz. 14 poznamy listę dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej. Oczywiście tutaj również rodzice będą mogli się odwołać od decyzji komisji. Jeśli zostaną jeszcze wolne miejsca, to zostaną one ogłoszone 25 lipca.

Urzędnicy jednak uspokajają. Każde dziecko powinno znaleźć opiekę. - Na pewno zostaną nam miejsca dla dzieci. Może się zdarzyć, że w placówkach będzie więcej chętnych, ale wtedy znajdzie się miejsce w innych - mówi Rafał Łysy. Przed nami jeszcze rekrutacja do żłobków Tegoroczna rekrutacja do żłobków miejskich w Sosnowcu jeszcze się nie odbyła. Na początku była zaplanowana na kwiecień, jednak w związku z pandemią musiała zostać przesunięta. Odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu.

- Rekrutacja do żłobka nie odbywała się nigdy przez internet. Szukamy obecnie rozwiązania na tę sytuacje. Rekrutacja odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu - powiedział Rafał Łysy. Rodzice najmłodszych pociech z Sosnowca muszą więc uzbroić się jeszcze w cierpliwość.

