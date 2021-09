Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu otrzymało cztery karetki. Nowe pojazdy są nowoczesne. RPR zmieni też siedzibę

Nowe karetki dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu otrzymało cztery nowe karetki. Dzięki nim łatwiej będzie pomagać osobom w potrzebie i ratować ludzkie życia. Pojazdy oficjalnie przekazano we wtorek 28 września w obecnej siedzibie RPR w Sosnowcu przy ul. 3 Maja. Trzy karetki trafiły tu dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Zdrowia, a jedna z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jedna z karetek trafiła do Zawiercia, dwie do Jaworzna i jedna do Sosnowca.

- To ambulanse typu C. Pojazdy ważą ponad 4 tony, a nasi ratownicy posiadają kategorie prawa jazdy C. Mają automatyczną skrzynię biegów i silnik 3.0. To, co najważniejsze pod kątem praktycznym, wszystkie ambulanse mają elektryczne nosze. Dzięki nim możemy szybciej pomóc. Najczęstsze urazy u członków zespołu to urazy kręgosłupa przy dźwiganiu noszy. Tutaj wszystko tak naprawdę odbywa się za wciśnięciem przycisku, to odciąża czynności członków zespołu ratownictwa medycznego - powiedział dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny prof. WSPS, p.o. dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.