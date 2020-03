Ratownik medyczny w kwarantannie: Pacjentka zataiła objawy. Rozmowa o pracy w czasie epidemii koronawirusa

Ratownik na kwarantannie? Jak to się stało? Na kwarantannę trafiłem pod koniec dyżuru, 17 marca, po zdarzeniu, które miało miejsce w sosnowieckim Szpitalu Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3. Miałem wtedy dyżur w namiocie dekontaminacyjnym. To te namioty, które stoją teraz przed szpitalami. Tam przeprowadza się ankietę epidemiologiczną. Ratownik pyta o pobyt w ostatnich 14 dniach za granicą, prawdopodobieństwo kontaktu pacjenta z osobą zarażoną SARS-CoV2, występowanie objawów grypowych typu gorączka, kaszel i duszności. Wykonuje się pomiar temperatury i podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu. Około godziny 18.00 pod namiot podjechała taksówka z młodą kobietą, która od razu zaczęła pytać o lekarze. Chciała być przebadana. Zaprosiłem ją do namiotu. Przeprowadziłem wywiad, w którym kobieta uskarżała się na bóle kręgosłupa. Nic nie wspominała o wirusie i wymienionych wyżej objawach. Zaleciłem jej zażycie paracetamolu i skierowanie się lekarza rodzinnego, a nie od razu do szpitala. Zapisałem jej dane. Kobieta grzecznie opuściła namiot i myślałem, że to koniec całej sytuacji.

Teraz sam przebywa w kwarantannie domowej. Powód? Jedna z pacjentek okłamała go, że może być zakażona koronawirusem. Takich przypadków niestety jest coraz więcej, dlatego ważne jest, by nie okłamywać medyka. Sebastian Kazek opowiedział nam, w jakich okolicznościach trafił na kwarantanne oraz jak wygląda jego praca w czasie epidemii koronawirusa.

To jednak był chyba początek?

Po chwili pojawiła się pielęgniarka z Izby Przyjęć z informacją, że dzwonił Sanepid z ostrzeżeniem o pacjentce, która z podejrzeniem wirusa SARS-CoV2 zamiast czekać na transport Zespołu Ratownictwa Medycznego do szpitala zakaźnego poinformowała, że sama pójdzie do szpitala, który sobie wybierze… Chwilę później przyjechała policja w kombinezonach ochronnych w poszukiwaniu właśnie tej kobiety. Szybko ustalono taksówkarza, który ją przywiózł. Ten zgłosił się do mnie do namiotu. Z tego co wiem, udało się także szybko ustalić tożsamość kobiety. Miała trafić do oddziału zakaźnego. W związku z czym i ja muszę teraz przejść kwarantannę.

Jak wyglądała ta procedura? I czy Pana rodzina również ma teraz kwarantannę?

Numery alarmowe Sanepidu w Katowicach działają bez zarzutu. Po zgłoszeniu te sytuacji i danych pacjenta, taksówkarza i moich kazano mi udać się do domu i już drugiego dnia decyzja administracyjna w sprawie kwarantanny była na poczcie e-mail. Zaproponowano mi odtransportowanie do miejsca kwarantanny, ale z racji iż miałem swój samochód wróciłem do domu sam. Kilka dni wcześniej zawiozłem moją rodzinę na wieś - przewidując taką sytuację. Wiedziałem, że przy tej ilości pacjentów i słabym stopniu zabezpieczeń, wcześniej czy później, nastąpi kontakt z pacjentem zarażonym koronawirusem. Widać to zresztą po zakażeniach w służbie zdrowia w innych krajach. W Izraelu co 20 chory to pracownik służby zdrowia, u nas najpewniej też tak niebawem będzie...