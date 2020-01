Pseudokibice Zagłębia Sosnowiec i Legii przerwali turniej charytatywny. Klub i prezydent Sosnowca potępiają chuliganów

Turniej został jednak zakłócony przez chuliganów Zagłębia Sosnowiec i Legii Warszawa. Kilkuosobowa grupa zaatakowała kibiców Lecha próbując zdobyć ich flagi. Doszło do szarpaniny, bójka przeniosła się później przed halę.

„Ze smutkiem czytamy w mediach nazwę naszego Klubu przytaczaną w kontekście tych haniebnych zajść i prosimy dziennikarzy, by zaprzestali łączenia Zagłębia ze wspomnianymi rozróbami“ - czytamy w oświadczeniu wydanym przez klub z Kresowej. A dalej: „Bez względu na okoliczności i winę, chcemy jednak gorąco przeprosić organizatorów, dzieci i wszystkich dla których ten turniej i dzień miały być świętem. Zapewniamy Was, że Zagłębie Sosnowiec nie miało z tym nic wspólnego. Niemniej jednak, po ustaleniu przez organy ścigania sprawców bandyckiego zdarzenia, nałożymy zakazy klubo-we na uczestników tych zajść.“ Klub zapewnia też, że skontaktuje się z organizatorami turnieju w celu jak napisał „honorowego załatwienia sprawy“.

Do wydarzeń w Obornikach odniósł się na swoim profilu na Facebooku także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

„To, co wydarzyło się w Obornikach to pokaz głupoty i bandytyzmu. Garstka idiotów, bo inaczej nie można o nich powiedzieć, nie powinna być utożsamiana z jakimkolwiek klubem, ani tym bardziej miastem i jakąkolwiek dyscypliną sportową. Jestem w stałym kontakcie z policją i liczę na szybkie rozliczenie bandytów. Po działaniach służb my również będziemy chcieli wyciągnąć konsekwencje. Nie ma zgody na bandytyzm!“

Funkcjonariusze zatrzymali w sobotę jednego chuligana Zagłębia Sosnowiec, dzisiaj miał usłyszeć zarzuty. Dzisiaj też wielkopolscy policjanci, współpracując z funkcjonariuszami ze Śląska, zatrzymali kolejnych pseudokibiców Zagłębia Sosnowiec.