Przyszli rodzice mogą już planować porody rodzinne w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Bez zmian pozostaje zasada sprzed pandemii - mówiąca o tym, że porody rodzinne nie dotyczą porodów przez zabieg cesarskiego cięcia. W trakcie zabiegu ojciec ma czas na przygotowanie się do kangurowania noworodka - bierze prysznic, przebiera się w czyste ubranie.

Jednorazowe środki ochrony

Przyszli rodzice muszą również zastosować się do zasad Środków Ochrony Indywidualnej: używać jednorazowych ubrań, pamiętać o higienie rąk, zachowywać dwumetrowy dystans oraz nosić maseczki, które w trakcie porodu i oczekiwania na niego powinny być zmieniane co 1-2 godziny. Jeśli jednak przyszła mama jest zdrowa i przebywa w indywidualnej sali porodowej, to do III okresu porodu, czyli do ok. 2 godz. obserwacji poporodowej, nie musi maseczki zakładać.