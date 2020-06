Przygotowania do wyborów w Sosnowcu. Pomieszczenia komisji w przedszkolach będą zamgławiane

Sosnowiec przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Komisje w przedszkolach będą zamgławiane

Sosnowiec przygotowuje się do zbliżających się wyborów prezydenckich, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Mieszkańcy Sosnowca będą wybierać przyszłego prezydenta Polski w 99 stałych obwodach wyborczych. Jak informują urzędnicy, aż 23 z nich znajduje się w sosnowieckich przedszkolach.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców zdecydowano, że gdy tylko obwodowe komisje wyborcze zakończą w tych miejscach swoją pracę, w przedszkolach przeprowadzone zostanie zamgławianie. To dezynfekcja przy pomocy nadtlenku wodoru. Specjalne urządzenie wytworzy dym za pomocą ultradźwięków. W związku z tym 23 przedszkola miejskie w Sosnowcu będą nieczynne w poniedziałek.

- Komisje często pracują do świtu, dlatego postanowiliśmy, że te przedszkola w poniedziałek będą zamknięte. W tym czasie przeprowadzimy zamgławianie, by we wtorek zarówno dzieci jak i wszyscy pracownicy tych przedszkoli byli bezpieczni. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby komisja zakończyła pracę np. o godzinie 3 albo 4 nad ranem. Wcześniej były w niej setki osób, a 3 godziny później nasze dzieci idą do tego przedszkola – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.