Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Sosnowcu. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sosnowiec, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy.

Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!